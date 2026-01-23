  • 會員
AH股新聞

23/01/2026 10:13

《神州基金》公募基金規模突破37萬億元，中際旭創登頂公募重倉股

　　2025年基金四季報公布，天相投顧數據顯示，截至2025年年底，全市場公募基金資產淨值（含估算基金）合計超過37.64萬億元人民幣，規模續創歷史新高。股票型基金和混合型基金平均倉位分別為89.06%和81.05%，較三季度末分別降低0.08個百分點和1個百分點。

　　在公募基金重倉股中，截至2025年底，光模塊龍頭中際旭創(深:300308)和新易盛(深:300502)，超越寧德時代(03750)(深:300750)和騰訊控股(00700)，成為公募基金前兩大重倉股。紫金礦業(02899)(滬:601899)史無前例地擠進前五大重倉股。數據顯示，截至2025年底，公募基金前50大重倉股，主要分布在信息技術、消費品及服務、投資品等行業，其中，屬於信息技術行業的高達18隻。

　　此外，基金前50大重倉股還包括互聯網龍頭騰訊控股、阿里巴巴(09988)，以及原材料領域的洛陽鉬業(03993)(滬:603993)、中礦資源(深:002738)、中國海洋石油(00883)(滬:600938)等，半導體領域的中芯國際(00981)(滬:688981)、中微公司(滬:688012)、中科飛測(滬:688361)等，金融行業僅有中國平安(02318)(滬:601318)和招商銀行(03968)(滬:600036)。
《經濟通通訊社23日專訊》

