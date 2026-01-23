  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

23/01/2026 12:00

《中國監管》市監總局首次禁止公用事業領域併購，佛山南海兩企合營告吹

　　市場監管總局昨日（22日）發布公告，禁止佛山市南海區藍鳥燃氣有限公司與佛山市南海區南官燃氣有限公司等經營者新設合營企業案。這是中國反壟斷法實施以來第五起禁止的經營者集中，也是市場監管總局首次禁止公用事業領域經營者集中。

　　據介紹，2024年10月，廣東省佛山市南海區6家從事瓶裝液化石油氣業務的企業簽署協議，擬在南海區新設並共同控制一家合營企業，投資、建設並運營瓶裝液化石油氣儲配站。該集中未達國務院規定的經營者集中申報標準，當事方自願申報。

　　收到申報後，市場監管總局就該集中多次徵求有關政府部門、行業協會等意見，並聘請獨立第三方機構開展經濟學分析。經評估，該集中將導致集中後實體在佛山市南海區瓶裝液化石油氣市場獲得市場支配地位，同時也更有利於集中後實體與其他市場參與者達成協調行為，可能直接或間接實施提高商品價格等行為，損害市場公平競爭和消費者利益。根據反壟斷法及相關規定，市場監管總局依法禁止本案。

　　公用事業是為社會公眾生產生活提供必需的普遍性商品或者服務的一系列行業的統稱，包括供水、供電、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理、廣播電視、公共交通等行業。去年，中國市場監管總局起草了《關於公用事業領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，進一步健全自然壟斷環節監管體制機制。
《經濟通通訊社23日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰23/01/2026 12:01  《中國要聞》統計局聲明：「國民通辦」ＡＰＰ非法收集民眾身份…

下一篇新聞︰23/01/2026 11:49  騰訊通報２０２５年反舞弊：超９０人被解聘，超２０員工被移送…

其他
More

23/01/2026 11:42  【聚焦人幣】星展：人民幣升勢屬追落後，料減少人行貨幣寬鬆掣肘

23/01/2026 11:42  【ＡＩ】中國信通院下周一召開「星算．智聯」太空算力研討會

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區