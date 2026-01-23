《中國監管》市監總局首次禁止公用事業領域併購，佛山南海兩企合營告吹

市場監管總局昨日（22日）發布公告，禁止佛山市南海區藍鳥燃氣有限公司與佛山市南海區南官燃氣有限公司等經營者新設合營企業案。這是中國反壟斷法實施以來第五起禁止的經營者集中，也是市場監管總局首次禁止公用事業領域經營者集中。



據介紹，2024年10月，廣東省佛山市南海區6家從事瓶裝液化石油氣業務的企業簽署協議，擬在南海區新設並共同控制一家合營企業，投資、建設並運營瓶裝液化石油氣儲配站。該集中未達國務院規定的經營者集中申報標準，當事方自願申報。



收到申報後，市場監管總局就該集中多次徵求有關政府部門、行業協會等意見，並聘請獨立第三方機構開展經濟學分析。經評估，該集中將導致集中後實體在佛山市南海區瓶裝液化石油氣市場獲得市場支配地位，同時也更有利於集中後實體與其他市場參與者達成協調行為，可能直接或間接實施提高商品價格等行為，損害市場公平競爭和消費者利益。根據反壟斷法及相關規定，市場監管總局依法禁止本案。



公用事業是為社會公眾生產生活提供必需的普遍性商品或者服務的一系列行業的統稱，包括供水、供電、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理、廣播電視、公共交通等行業。去年，中國市場監管總局起草了《關於公用事業領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，進一步健全自然壟斷環節監管體制機制。

