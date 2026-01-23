  • 會員
AH股新聞

23/01/2026 14:06

【聚焦數據】人行上海總部：去年新增貸7734億，存款增2.35萬億

免責聲明

▷ 2025年上海新增人民幣貸款7734億元
▷ 同期人民幣存款增2.35萬億元
▷ 住戶中長期貸款增2906億，企業中長期貸增1901億

　　中國人民銀行上海總部今日發布2025年上海貨幣信貸運行情況，數據顯示，2025年全年，上海人民幣貸款增加7734億元（人民幣．下同），同比少增3302億元；人民幣存款增加2.35萬億元，同比多增8659億元。

　　貸款方面，12月末，上海本外幣貸款餘額13.07萬億元，同比增長6.5%。人民幣貸款餘額12.47萬億元，同比增長6.6%；外幣貸款餘額855億美元，同比增長6.4%。

　　分部門看，人民幣貸款中，住戶部門貸款增加2868億元，其中，短期貸款減少38億元，中長期貸款增加2906億元；企（事）業單位貸款增加3719億元，其中，短期貸款增加1792億元，中長期貸款增加1901億元，票據融資增加103億元；非銀行業金融機構貸款減少131億元。12月份，人民幣貸款增加1088億元，同比少增367億元。

*去年末外幣、人民幣存款餘額同比均增超11%*

　　存款方面，12月末，上海本外幣存款餘額24.5萬億元，同比增長11.3%，增速比上月末高2.6個百分點。人民幣存款餘額23.2萬億元，同比增長11.3%，增速比上月末高2.8個百分點；外幣存款餘額1846億美元，同比增長14.1%，增速比上月末高0.2個百分點。

　　人民幣存款中，住戶存款增加5861億元，同比多增270億元；非金融企業存款增加3370億元，同比多增336億元；財政性存款增加237億元，同比多增56億元；非銀行業金融機構存款增加1.17萬億元，同比多增6896億元。12月份，人民幣存款增加3496億元，同比多增5602億元。

　　其中，2025年全年，人民幣個人存款中定期存款增加3199億元，同比少增2013億元；活期存款、大額存單、結構性存款和通知存款分別增加1519億元、914億元、171億元和66億元，同比分別多增433億元、462億元、331億元和1200億元。
《經濟通通訊社23日專訊》

