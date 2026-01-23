京東推黃金手機殼最平11299元，上線即售罄

據《界面新聞》報道，近日京東(09618)平台正式推出黃金手機殼，售價11299至112299元(人民幣．下同)，上線迅即售罄。



據悉，京東京造自營投資金旗艦店上架一款AU99.99黃金手機殼，產品以「真金在握」作為廣告語，內置足金9999金片。產品按黃金重量價格分5個檔位，10g標價11299元、20g標價22499元、30g標價33699元、50g標價56199元、100g標價112299元，適配iPhone 17 Pro Max。



媒體發現，昨（22日）傍晚6時30分平台顯示上海所在區域已經無貨。京東京造客服工作人員回覆，目前暫時沒有貨，預計一周內會補貨。據客服介紹，這款手機殼本身是pc材質，內置可拆卸的純金金片。



關於退換貨，客服表示，根據國家《金銀管理條例》及金融監管相關規定，投資類金條屬於特殊金融商品，具有實時金價結算、高流動性、可回購等屬性，一經售出，非品質問題不支持無理由退貨退款。但客服強調，這款產品有證書，支持相關檢測。該產品預定1月25日24:00前發貨。

《經濟通通訊社23日專訊》