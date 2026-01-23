《神州期貨》路透：中國最快下月推出人民幣計價的液化天然氣期貨

據《路透》援引知情人士透露，中國最快將於下個月推出以人民幣計價的液化天然氣(LNG)期貨合約，從而減少進口商在對沖價格波動時對西方國家的依賴。



知情人士說，該衍生產品將在上海期貨交易所上市。上海期貨交易所和中證監沒有回應《路透》的置評請求。



一家全球性銀行的高層表示，中國是大多數大宗商品的最大買家，但價格發現(Price Discovery)卻發生在其他市場。以人民幣計價的合約、減少對美元的依賴，也與摩根士丹利的評論相呼應--該投行指出，美國的政策正在創造出一個「多極化世界」，並削弱美元作為貿易貨幣的地位。



與此同時，中國將能夠圍繞液化天然氣發展金融市場。隨著新合約以人民幣計價，銀行可將相關風險商品化，發行與LNG掛勾的人民幣貸款、回購協議以及資產抵押證券(ABS)。



其中一位消息人士表示，中國也希望藉此挑戰海外的定價中心。液化天然氣價格的主要指標包括美國的亨利港(Henry Hub)、歐洲的荷蘭天然氣交易中心(TTF)、以及日韓指標(JKM)等報價。

《經濟通通訊社23日專訊》