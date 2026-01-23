《中國監管》20億私募瑞豐達爆雷案，機構及責任人被罰逾4000萬，實控人終身禁入證券市場

管理資產規模至少20億元(人民幣．下同)的私募機構瑞豐達在2024年5月「爆雷」，實控人捲款而逃，中國證監會迅速展開調查。中證監今日通報指，近日中證監對浙江瑞豐達資產管理有限公司及關聯私募機構、實際控制人孫偉等相關責任人員違法違規行為作出行政處罰。內媒指，合計罰沒額屬「史上最重」。



經查，瑞豐達及關聯私募機構、相關責任人員嚴重違反私募基金法律法規。上海證監局對瑞豐達及關聯私募機構共罰沒2800餘萬元，對5名責任人員罰款1300餘萬元，對瑞豐達實際控制人採取終身證券市場禁入措施。中國證券投資基金業協會註銷相關私募機構管理人登記。對於相關違法行為可能涉及的犯罪問題線索，證券監管部門將堅持應移盡移的工作原則，依法依規移送公安機關。



中證監表示，將持續依法嚴厲查處私募基金領域違規募集、侵佔挪用、自融自用、利益輸送等惡劣違法違規行為，嚴肅追究違法主體責任，提高違法違規成本，持續淨化市場環境，同時推動私募機構抓緊整改各類不規範行為，促進行業規範健康發展，切實保護投資者合法權益。

《經濟通通訊社23日專訊》