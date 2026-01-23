  • 會員
AH股新聞

23/01/2026 08:38

【人行操作】人行連續11個月加量操作MLF，潘功勝：降準降息有空間

　　中國人民銀行22日預告今日開展9000億元（人民幣．下同）中期借貸便利（MLF）操作，期限為1年期。1月有2000億元MLF到期，即人行通過MLF淨投放7000億元，是人行連續11個月加量操作MLF。業內分析指，淨投放7000億元，總量上介於降準0.25個百分點到0.5個百分點之間，有利於滿足春節前後的跨節資金需求，對沖年初信貸投放和政府債券發行加快等因素對流動性的擾動，並進一步改善市場流動性的期限結構。

　　對於「十五五」新開局，如何實施好適度寬鬆的貨幣政策？人民銀行行長潘功勝接受《新華社》訪問時表示，2026年把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量。繼續維護好金融市場的平穩運行，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，今年降準降息還有一定的空間。

　　招聯首席研究員董希淼認為，本月MLF實現較大規模淨投放後，春節之前降準的可能性下降。降準是政策信號較強烈的措施，不但釋放長期流動性，還將降低金融機構資金成本，提振市場信心，穩定預期。目前，中國加權平均存款準備金率為6.3%，降準還有空間，未來降準仍有較大可能和必要。
《經濟通通訊社23日專訊》

