貨幣攻略
AH股新聞

23/01/2026 09:28

《Ａ股行情》人民幣中間價破7，滬綜指高開0.18%，潘功勝稱有降準降息空間



▷ 人民幣中間價報6.9929，創2023年5月17日以來新高
▷ 滬綜指高開0.18%，深成指及創業板指分別高開0.15%、0.16%
▷ 人行開展9000億元MLF操作，淨投放7000億元

　　人民幣兌美元中間價今日突破7水平，按日上調90點，報6.9929兌一美元，創2023年5月17日來逾兩年半高。滬深股市齊高開，滬綜指高開0.18%，報4130.11點，深成指高開0.15%，創業板指高開0.16%。

　　人行行長潘功勝表示，2026年繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，繼續維護好金融市場的平穩運行。靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，今年降準降息還有一定的空間。

　　另外，人行今日開展9000億元（人民幣．下同）中期借貸便利（MLF）操作。1月有2000億元MLF到期，即人行通過MLF淨投放7000億元，是人行連續11個月加量操作MLF。分析指，淨投放7000億元，總量上介於降準0.25個百分點到0.5個百分點之間，有利於滿足春節前後的跨節資金需求，對沖年初信貸投放和政府債券發行加快等因素對流動性的擾動，並進一步改善市場流動性的期限結構。人行今日進行1250億元7天期逆回購，公開市場有867億元逆回購到期，即今日淨投放383億元。

　　值得留意，中美就TikTok剝離母公司字節跳動達最終協議。《Semafor》引述知情人士的消息說，這項交易預計將在本周內完成。TikTok公告稱，已成立TikTok美國數據安全合資有限責任公司（TikTok USDS Joint Venture LLC），負責TikTok美國的數據保護、算法安全、內容審核及軟件保障。該合資公司由甲骨文、銀湖資本及阿聯酋的MGX集團持有多數股權，字節跳動的持股降至不足兩成。
《經濟通通訊社23日專訊》

