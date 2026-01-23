  • 會員
AH股新聞

23/01/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.27%，光伏、黃金概念領漲

　　A股三大指數漲跌互現，滬綜指半日收升0.27%，報4133.58點，深成指升0.27%，創業板指則跌0.17%。滬深兩市上午成交額18929億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交升1193億元或6.7%。

　　從板塊來看，光伏股集體走強，邁為股份(深:300751)、東方日升(深:300118)等多股漲停。商業航天概念亦衝高，板塊指數上午升逾3%。中金公司指出，中國商業航天產業化加速推進，太陽能組件是衛星核心部件；當前砷化鎵產品成本較高，中國光伏行業具備完善產業鏈及充分技術儲備，具備助力行業降本的潛力。

　　廣發證券研報稱，近年來隨著SpaceX等公司對可回收火箭技術的成功探索，火箭發射成本迅速下降，全球商業航天活動逐漸頻繁；作為地外飛行器重要的可靠能源供應方式，太空光伏有望受益於全球商業航天熱潮。太空光伏目前已經進入積極的產業探索期，產業化前期設備廠商率先受益，部分光伏設備廠商正在積極配合下遊客戶進行工藝路線探索。

　　另外，貴金屬板塊延續強勢，中國黃金(滬:600916)、白銀有色(滬:601212)封板。受地緣政治和經濟不確定性等因素推動，黃金、白銀和鉑金均創下歷史新高。
《經濟通通訊社23日專訊》

