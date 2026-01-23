《Ａ股行情》滬綜指收升0.3%本周漲0.8%，人行放水兩市成交重上3萬億

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 人行本月淨投放1萬億元，兩市成交額3.08萬億元
▷ 商業航天及光伏板塊指數升3.55%及超3%
滬深股市今日集體收升，滬綜指揚0.33%收報4136.16點，深成指也升0.79%，創業板指升0.63%；人民銀行強化貨幣寬鬆承諾，本月已向銀行淨投放1萬億元人民幣的中長期流動性，創下歷史新高。流動性充裕，兩市全天成交額重上3萬億水平，錄3.08萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3935億元或14.6%。摩根士丹利表示，中國近期的監管降溫旨在抑制投機，而非打壓「慢牛」行情，2026年一季度A股和H股有流動性支持，保持謹慎樂觀。
商業航天板塊強勢上揚，指數收漲3.55%；國金證券研報指出，商業航天全球產業共振方興未艾，2026年中國商業火箭公司將迎來多款中大型火箭的首飛及回收驗證，2027年有望開始火箭密集發射及衛星大規模組網。另外，光伏行業受惠商業航天發展，今日板塊指數亦升超3%，邁為股份(深:300751)及東方日升(深:300118)升20%封板；中金公司稱，中國商業航天產業化加速推進，太陽能組件是衛星核心部件；當前砷化鎵產品成本較高，中國光伏行業具備完善產業鏈及充分技術儲備，具備助力行業降本的潛力。
回顧本周，滬指保持窄幅震盪，全周升0.83%，扭轉上周跌勢。2025年全年GDP增長5%，完成年初設定的年度目標；惟四季度GDP同比增速放緩至4.5%，創三年單季最低；全年固定資產投資同比下降3.8%，為有紀錄以來首現負值。國家發改委強調，接下來要把宏觀政策的發力點放在做強國內大循環上，全方位擴大國內需求。國家主席習近平發表講話，提到努力提高國民經濟循環質量和效率，讓內需成為經濟發展的主動力。
外圍方面，美國因格陵蘭島問題與歐洲關係一度趨緊，推動避險資金湧向貴金屬，黃金、白銀價格屢創新高，國內投資市場黃金板塊隨之爆發。此外，中美關係趨穩，美財長貝森特透露在達沃斯論壇與國務院副總理何立峰積極討論經濟協議落實情況，暗示中美代表料在特朗普訪華前舉行新一輪貿易談判。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4702.50
|-0.45
|上證指數
|4136.16
|+0.33
|13368.60
|深證成指
|14439.66
|+0.79
|17483.70
|創業板指
|3349.50
|+0.63
|科創50
|1553.71
|+0.78
|B股指數
|264.34
|+0.70
|1.74
|深證B指
|1252.34
|+0.50
|0.78
