etnet專輯
北上食買玩
AH股新聞

23/01/2026 09:44

《Ａ股焦點》寧德時代A股升不足1%，推出量產輕商鈉離子電池

　　寧德時代(03750)(深:300750)在「天行二代輕商」新品發布會上，發布了「輕商」（輕型商用車）定制化系列產品。其中，天行二代輕商低溫版電池為行業首款量產鈉離子電池。

　　據介紹，該款鈉離子電池可匹配小微卡等多種車型；在零下20攝氏度的環境下，保有92%以上的可用電量，在10%SOC極端虧電的狀態以及零下30攝氏度極寒環境下，依然可支持滿載攀爬一定陡坡。除性能外，電池經過電池鋸斷、電鑽穿透、多向擠壓測試後，不起火、不爆炸，鋸斷後仍可正常放電，保障了用車安全。

　　寧德時代A股高開，現升0.64%，報348元人民幣；H股跌0.25%。

　　據《中國證券報》報道，寧德時代鈉電池已在江淮小卡和中VAN（面包車）完成冬標測試，將於2026年7月批量量產，充電和換電模式同步推出。寧德時代首席技術官高煥透露，寧德時代鈉電池預計在今年二季度推廣至乘用車，首款搭載車型為埃安旗下一款車型。隨著產能拓展，逐漸會規模化推廣至乘用車、商用車，以及儲能甚至工程機械等領域。目前，仍有成本等難題待破解。
《經濟通通訊社23日專訊》

