【提振消費】六大行已落實個人消費貸財政貼息政策延長及擴大範圍

工商銀行(01398)(滬:601398)、農業銀行(01288)(滬:601288)、中國銀行(03988)(滬:601988)、建設銀行(00939)(滬:601939)、交通銀行(03328)(滬:601328)、郵儲銀行(01658)(滬:601658)近日均已發布公告，落實個人消費貸款財政貼息政策優化相關服務。



具體來看，主要是將個人消費貸款財政貼息政策實施期限延長至2026年12月31日，同時擴大支持範圍，將信用卡帳單分期業務納入支持範圍，並且拓展貼息領域，取消單筆5萬元（人民幣．下同）及以上消費領域限制。此外，提高貼息標準，取消單筆消費貼息金額上限500元的要求，取消每名借款人在一家經辦機構可享受5萬元以下累計消費貼息上限1000元的要求。



針對前期已簽署《個人消費貸款財政貼息服務協議》的貸款，多家銀行解答稱，在2026年1月1日後發生的消費，將自動適用最新財政貼息政策，無需重新簽署協議。



財政部、人行、金管總局近日聯合發文，將個人消費貸款財政貼息政策實施期限延長至2026年底，並擴大支持範圍，提高貼息標準等。

