大國博弈
AH股新聞

23/01/2026 10:34

【聚焦數據】深圳：去年末深圳存款同比增8000億，貸款增2000億

　　人民銀行深圳市分行、國家外匯管理局深圳市分局今日舉行2025年深圳金融運行情況新聞發布會。會上指出，截至2025年末，深圳市存貸款規模穩居全國主要城市第三，本外幣各項存款餘額14.63萬億元（人民幣．下同），同比增長7.8%，較年初增加超1萬億元，同比多增8000億元；本外幣各項貸款餘額9.97萬億元，同比增長5.1%，較年初增加4828.44億元，同比多增超2000億元，其中，企（事）業單位貸款較年初增加2896.63億元，同比多增1640.41億元，是信貸增長的主體。

　　截至2025年末，深圳市科技、綠色、數字經濟產業貸款佔各項貸款比重較2024年末分別提升1.9個、3.3個和1.4個百分點，有力支持新質生產力向高端化、智能化、綠色化邁進。深圳民營經濟貸款餘額4.35萬億元，佔各項貸款比重43.7%；普惠小微貸款餘額2.01萬億元，有力支持深圳民營經濟發展。

*去年深圳社融增量超6300億元*

　　此外，深圳市2025年社會融資規模增量超6300億元，同比多增超1500億元，其中，直接融資佔比提升至約四成，處於歷史高位；表內信貸佔比超五成。
《經濟通通訊社23日專訊》

