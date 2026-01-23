  • 會員
AH股新聞

23/01/2026 11:15

《中國要聞》商務部：去年手機、智能機器人網上零售額分別增20.5%、18%

　　中國商務部網站今日發文，由商務部電子商務司負責人介紹2025年中國電子商務發展情況。文章指，2025年，商務部推動中國電子商務平穩發展，連續13年穩居全球最大網絡零售市場。

　　2025年，據國家統計局數據，2025年全國實物商品網上零售額增長5.2%，對社會消費品零售總額增長貢獻率36.2%；據商務大數據監測，手機、智能機器人等數字產品網零額分別增長20.5%和18%。

　　電商賦能服務消費，商務大數據監測，2025年線上服務消費增長22%，其中線上購票線下體驗的體育賽事，旅遊產品和到店餐飲網零額分別增長63.3%、40.6%和23.7%。此外，據商務大數據監測，2025年重點跨境電商進口平台零售額增長5.6%。

　　另外，據商務大數據監測，2025年全國農村、農產品網零額分別增長6.7%、9.9%，紡織品和藥品產業電商交易額分別增長6.6%和3.8%。

　　電商帶動物流快遞、通信軟件、人工智能等快速發展。據國家郵政局數據，2025年中國快遞業務量增長11.5%。據工業和信息化部數據，2025年1-11月中國移動互聯網流量增長17%，雲計算和大數據服務收入增長12.8%。
《經濟通通訊社23日專訊》

