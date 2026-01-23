  • 會員
AH股新聞

23/01/2026 11:31

《中國要聞》習近平與巴西總統盧拉通電話，籲捍衛兩國和全球南方共同利益

　　據《新華社》報道，國家主席習近平今日上午同巴西總統盧拉通電話。習近平強調，當前國際形勢動蕩不安，中國和巴西作為全球南方重要成員，是維護世界和平穩定、改革完善全球治理的建設性力量，應當堅定站在歷史正確一邊，更好捍衛兩國和全球南方共同利益，共同維護聯合國核心地位和國際公平正義。中方願始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，推進共建中拉命運共同體。

*習近平：願同巴方全方位推進各領域互利合作*

　　習近平並指出，2024年與盧拉共同宣布將兩國關係提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體。一年多來，兩國命運共同體建設順利起勢，發展戰略對接不斷走深走實，樹立了全球南方國家團結合作的榜樣。今年是中國「十五五」開局之年，中方將以高水平對外開放促進高質量發展，為中巴合作提供更多機遇。中方願同巴方一道努力，全方位推進各領域互利合作，推動中巴關係得到更大發展，迎來更加美好的未來。

　　盧拉則表示，巴方願同中方一道，推動雙邊和拉中關係取得更大發展。巴西和中國是捍衛多邊主義、堅持自由貿易的重要力量。當前國際形勢令人擔憂，巴方願同中方密切協作，維護聯合國權威，加強金磚國家合作，維護地區和世界和平穩定。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

