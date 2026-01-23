  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

23/01/2026 16:42

《中英關係》中國外交部回應英國首相施紀賢擬下周訪華：將適時發布消息

　　對於外電指英國首相施紀賢計劃下周訪問北京，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會回應稱，「我們會適時發布消息」，並指當前國際形勢動蕩不安，中國和英國作為安理會常任理事國，加強交往合作符合兩國和世界利益。

　　此前外電報道，施紀賢下周訪華期間，中英兩國將重啟「黃金時代」的商業對話--「中英企業家委員會」(UK-China CEO Council)，預計兩國大型企業高管將參與其中，包括阿斯利康、BP、滙豐、洲際酒店集團(IHG)、捷豹路虎、勞斯萊斯、施羅德投資和渣打等英國公司，以及中國銀行、建設銀行、中國移動、工商銀行、中國中車、中國醫藥集團和比亞迪等中國公司。

　　另外，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激昨日主持召開英資企業圓桌會，與會者包括英國駐華貿易使節倪樂思以及英中貿協、太古集團、滙豐銀行、洲際酒店等30家英資企業和協會代表。凌激表示，歡迎英資企業抓住中國服務業自主開放的機遇，擴大消費、綠色轉型、科技創新等領域對華投資。中方將與英方一道推動服務業合作，打造兩國經貿關係的新增長點。
《經濟通通訊社23日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區