  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

23/01/2026 16:14

《中英關係》凌激晤英駐華貿易使節及30家英企代表：歡迎擴大對華投資

　　中國商務部網站今日發文稱，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激22日主持召開英資企業圓桌會。英國駐華貿易使節倪樂思以及英中貿協、太古集團、滙豐銀行、洲際酒店等30家英資企業和協會代表參會。

　　凌激表示，中國經濟穩中有進、向新向優，為外資企業提供廣闊發展舞台。「十五五」期間，中國將以服務業擴大開放為重點，英國是服務貿易大國，歡迎英資企業抓住中國服務業自主開放的機遇，擴大消費、綠色轉型、科技創新等領域對華投資。中方將與英方一道推動服務業合作，打造兩國經貿關係的新增長點。

　　凌激又指，中英產業優勢互補，應不斷深化貿易投資合作，堅持合作共贏，發揮經貿對中英關係的壓艙石和推進器作用，共同維護公平合理的國際經貿秩序。

　　倪樂思表示，經貿關係對英中關係十分重要，英國的現代產業戰略與中國「十五五」規劃建議十分契合，有利於兩國拓展合作領域。

　　與會英資企業則稱，中國市場潛力巨大，營商環境不斷優化，「十五五」規劃進一步增強了英在華長期投資經營的信心，並為英中經貿關係發展作出積極貢獻。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區