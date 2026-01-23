《中英關係》凌激晤英駐華貿易使節及30家英企代表：歡迎擴大對華投資

中國商務部網站今日發文稱，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激22日主持召開英資企業圓桌會。英國駐華貿易使節倪樂思以及英中貿協、太古集團、滙豐銀行、洲際酒店等30家英資企業和協會代表參會。



凌激表示，中國經濟穩中有進、向新向優，為外資企業提供廣闊發展舞台。「十五五」期間，中國將以服務業擴大開放為重點，英國是服務貿易大國，歡迎英資企業抓住中國服務業自主開放的機遇，擴大消費、綠色轉型、科技創新等領域對華投資。中方將與英方一道推動服務業合作，打造兩國經貿關係的新增長點。



凌激又指，中英產業優勢互補，應不斷深化貿易投資合作，堅持合作共贏，發揮經貿對中英關係的壓艙石和推進器作用，共同維護公平合理的國際經貿秩序。



倪樂思表示，經貿關係對英中關係十分重要，英國的現代產業戰略與中國「十五五」規劃建議十分契合，有利於兩國拓展合作領域。



與會英資企業則稱，中國市場潛力巨大，營商環境不斷優化，「十五五」規劃進一步增強了英在華長期投資經營的信心，並為英中經貿關係發展作出積極貢獻。

《經濟通通訊社23日專訊》