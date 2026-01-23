  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

23/01/2026 16:17

【聚焦人幣】瑞銀資產管理：人民幣全球外匯儲備佔比有望升至10%

　　據《彭博》報道，瑞銀資產管理表示，在對美國政策的擔憂與日俱增的情形下，如果投資者進一步推動資產配置多元化，中國有望從中受益。

　　該公司全球主權市場戰略主管Massimiliano Castelli在上海接受採訪時稱，如果涉及美國的緊張局勢升級--包括美國國債市場進一步承壓，以及針對美聯儲的攻擊不斷增多從而削弱美國的信譽--那麼人民幣在全球央行外匯儲備中佔比的配置目標在中期內可能會升至10%。　

　　Castelli的預測基於多種情景假設，如果成真，該比例將高於瑞銀資產管理去年對約40家央行調查所得結果：當時各央行給出的人民幣長期配置目標平均約為6%。而據國際貨幣基金組織(IMF)的最新數據，截至2025年9月，人民幣在全球央行外匯儲備中的實際佔比為1.9%。

*中國股市今年料有更多資金流入*

　　Castelli表示，「目前中國迎來了機遇期，由於特朗普近期的政治舉動，市場推動美元資產多元化配置的需求有增無減」。他並指，得益於寬鬆政策環境，以及投資者對人工智能和高附加值製造業的興趣日益升溫，中國股市今年也有望迎來更多資金流入，「我們正處於大型機構投資者重燃對中國興趣的一個新階段的起點上」。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區