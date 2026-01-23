申萬宏源(06806)發行今年第一期短期債券籌獲50億人幣，票息最低1.69%

申萬宏源(06806)（深：000166）公布，於本周三（21日），申萬宏源證券2026年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第一期）的發行規模50億元（人民幣．下同）。
該集團指，債券品種一發行規模20億元，期限273天，票面利率為1.69%；品種二發行規模30億元，期限365天，票面利率為1.71%。債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/01/2026 08:35
