《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|2949.91
|工業富聯
|(601138)
|2499.54
|海光信息
|(688041)
|2347.16
|紫金礦業
|(601899)
|2038.88
|兆易創新
|(603986)
|1984.52
|長電科技
|(600584)
|1685.94
|寒武紀
|(688256)
|1530.63
|招商銀行
|(600036)
|1206.70
|藥明康德
|(603259)
|1109.27
|生益科技
|(600183)
|1060.18
|寧德時代
|(300750)
|5602.80
|中際旭創
|(300308)
|5016.86
|新易盛
|(300502)
|3765.73
|通富微電
|(002156)
|3128.46
|陽光電源
|(300274)
|2012.97
|天孚通信
|(300394)
|1901.39
|信維通信
|(300136)
|1363.27
|立訊精密
|(002475)
|1349.28
|湖南白銀
|(002716)
|1322.74
|北方華創
|(002371)
|1225.63
《經濟通通訊社23日專訊》
