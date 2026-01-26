美佳音(06939)遭收購41%股權提全購兼斥6329萬元認購1億新股，今早復牌

美佳音控股(06939)及由納思達(深:002180)持81%股權的極海中國作為要約人聯合公布，極海中國以約1.05億元向三名原有股東收購約40.67%股權，按例提出無條件強制性現金要約，每股要約價61仙，比停牌收市價75仙折讓18.7%。該集團自1月9日停牌，已向聯交所申請股份自今日上午9時正起恢復買賣。



*極海持股升至逾50%*



此外，該集團指，以每股61仙發行約1.04億股新股予要約人，集資6328.75萬元，新股佔擴大後股本約16.67%，兩項交易完成後，要約人持擴大後股本50.56%。集資所得約50%將用於研發晶片產品及解決方案產品、約30%將用於市場推廣、宣傳及擴大客戶群；及約20%將用於一般營運資金。



該集團指，要約人確認要約價為最終價格，且不會調升。要約人就該要約應付最高總額約1.1億元，要約人擬繼續經營集團現有業務及維持股份於聯交所上市。至於納思達專注於打印、成像及集成電路晶片行業，極海中國為集成電路設計公司，專注於工業級和汽車級微處理器、混合信號模擬集成電路、微控制器、列印機多功能控制器系統級晶片及列印機耗材晶片等。

《經濟通通訊社26日專訊》