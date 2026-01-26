《駐京專電》中國去年對共建「一帶一路」國家的非金融類直投增18%

商務部副部長鄢東在國新辦新聞發布會上表示，2025年，中國對共建「一帶一路」國家的非金融類直接投資達到2833.6億元，增長18%；共建「一帶一路」國家對華直接投資達1168.1億元，增長1.9%。鄢東指出，今年要繼續辦好「投資中國」品牌活動，吸引更多共建國家來華投資，引導產業鏈合理有序跨境布局，發揮好各類平台作用，積極商簽產供鏈合作文件。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
26/01/2026 15:53
商務部副部長鄢東在國新辦新聞發布會上表示，2025年，中國對共建「一帶一路」國家的非金融類直接投資達到2833.6億元，增長18%；共建「一帶一路」國家對華直接投資達1168.1億元，增長1.9%。鄢東指出，今年要繼續辦好「投資中國」品牌活動，吸引更多共建國家來華投資，引導產業鏈合理有序跨境布局，發揮好各類平台作用，積極商簽產供鏈合作文件。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰26/01/2026 15:58 《駐京專電》商務部：啟動建設國家數字貿易示範區，制定相關標準
下一篇新聞︰26/01/2026 15:52 《擴大開放》商務部：今年以服務業為重點，擴大市場准入和開放…
26/01/2026 16:08 【關稅戰】商務部：中美經貿磋商取積極成果，世界經濟吃下「定…
26/01/2026 15:50 【大國博弈】中國外交部：中加經貿安排不針對第三方，有利世界…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON