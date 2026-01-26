《駐京專電》中國去年對共建「一帶一路」國家的非金融類直投增18%

商務部副部長鄢東在國新辦新聞發布會上表示，2025年，中國對共建「一帶一路」國家的非金融類直接投資達到2833.6億元，增長18%；共建「一帶一路」國家對華直接投資達1168.1億元，增長1.9%。鄢東指出，今年要繼續辦好「投資中國」品牌活動，吸引更多共建國家來華投資，引導產業鏈合理有序跨境布局，發揮好各類平台作用，積極商簽產供鏈合作文件。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》