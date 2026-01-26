  • 會員
26/01/2026 08:16

【打擊貪腐】張又俠、劉振立涉嚴重違紀違法被查，中央軍委領導班子剩2人

▷ 張又俠、劉振立涉嚴重違紀違法被立案審查
▷ 中央軍委會7人領導班子剩2人
▷ 國防部新聞發言人24日發布調查消息

　　國防部新聞發言人24日發布消息稱，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。至此，2022年組成的20屆中央軍委7人領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。

*解放軍報：嚴重踐踏破壞軍委主席負責制*

　　《解放軍報》25日發布社論稱，張又俠、劉振立身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。依紀依法查處張又俠、劉振立，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，鞏固深化政治整訓成果，推動人民軍隊換羽重生，為強軍事業發展注入強大動力。

　　另據《星島日報》報道，現年75歲的張又俠是「紅二代」，父親是開國上將張宗遜。張又俠1950年出生於北京，陝西人，曾先後兩次參與中越邊境戰爭，有出色表現，是中國現役少數參加過實戰的將領，曾任瀋陽軍區司令員，2012年中共18大後擔任總裝備部部長，2017年19大升任軍委副主席，並於2022年的20大連任。

　　劉振立現年61歲，河北欒城人，曾任原北京軍區38集團軍軍長、武警部隊參謀長、陸軍參謀長、陸軍司令員。2022年10月任20屆中央委員、中央軍委委員；2023年3月任中央軍委聯合參謀部參謀長。
《經濟通通訊社26日專訊》

