AH股新聞

26/01/2026 08:50

《駐京專電》北京今年經濟發展目標GDP增5%左右

　　北京市第十六屆人民代表大會第四次會議25日開幕，北京市市長殷勇作政府工作報告。報告提出，2026年經濟社會發展主要預期目標包括地區生產總值增長5%左右。

　　報告提出，2026年經濟社會發展主要預期目標是：一般公共預算收入增長4%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內，居民消費價格漲幅2%左右，居民收入增長和經濟增長同步，細顆粒物年均濃度控制在29微克/立方米左右、爭取更優水平，能源、水資源、碳排放等指標達到國家要求。

　　殷勇表示，2025北京全市地區生產總值5.2萬億元人民幣，增長5.4%、高於全國0.4個百分點，一般公共預算收入增長4.8%，城鎮調查失業率4.1%，居民人均可支配收入實際增長4.4%，居民消費物價總體平穩。

　　他指出，今年是「十五五」（2026至2030年）開局之年，要著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，深入實施京津冀協同發展戰略，充分發揮教育科技人才優勢，持續擴大內需，主動服務和融入全國統一大市場，防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》

