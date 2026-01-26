《駐京專電》北京：培育6G、量子科技、生物製造等新增長點

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

北京市十六屆人大四次會議25日開幕，北京市市長殷勇作政府工作報告。報告提出，大力發展高精尖產業。鞏固壯大實體經濟根基，推動集成電路重點項目擴產量產，高水平建設國際醫藥創新公園，全生態鏈推進綠色先進能源、新能源汽車、機器人、商業航天等重點項目；加快建設全球數字經濟標桿城市，全面實施「人工智能+」行動，建設國家人工智能應用中試基地；推進未來產業先導區建設，培育6G、量子科技、生物製造等新增長點；推動傳統產業提質升級，促進製造業數智化轉型。



*鼓勵平台創新發展家政等服務業務*



報告表示，今年北京將加大對教育、健康、養老、托育等服務消費政策支持，鼓勵平台創新發展家政等服務業務，加快培育服務消費新增長點。促進文商旅體展深度融合，延伸大型活動消費供給鏈條，推出更多休閒、時尚、濱水、冰雪等消費新場景，推廣離境退稅一點通辦新模式，大力發展賽事經濟，精心籌辦世界田徑錦標賽等國際賽事和北京馬拉松等群眾體育活動。



*面向民間資本推介重大項目總投資不低於2000億元*



報告提出，今年將積極擴大有效投資，優化實施「兩重」項目，加快推進「3個100」等重點工程建設，靠前啟動具備條件的「十五五」重大項目，扎實做好項目儲備。持續優化投資結構，加強產業投資，增加民生改善型和消費升級型投資，發揮中央單位、市屬企業投資能力，面向民間資本推介重大項目總投資不低於2000億元人民幣。加強要素保障，積極爭取超長期特別國債等各類資金，用好地方政府專項債「自審自發」機制，加大軌道交通沿線、重點區域優質地塊供應力度。



*將改造完工老舊小區300個以上*



報告表示，今年北京將大力推動城市更新，推動城市更新條例實施，完善政策激勵工具箱，加強建築規模指標和財政金融政策保障，推動職住商服融合的組團式更新。抓好507棟危舊簡易樓排險工作，改造完工老舊小區300個以上，實施老樓加裝電梯800台以上，持續推進城中村改造。

