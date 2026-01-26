  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

26/01/2026 08:58

【打擊貪腐】中央軍委印發黨組織選舉規定2月起實施，加強黨領導

　　中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法受查後，中共中央軍委印發「軍隊黨組織選舉工作規定」，自2月1日起實施。據《新華社》報道，這項規定對解放軍提高黨組織領導力、組織力、執行力，推動全面加強軍隊黨的領導具有重要意義。

　　報道稱，這項規定堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，以黨章為根本遵循，貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，積極適應軍隊黨的組織體系建設需要，總結吸納中共十八大以來軍隊黨內選舉工作實踐成果。

　　報道並稱，這項規定「突出體系設計，注重繼承創新」，對軍隊黨代表大會和黨員代表大會代表、黨的團級以上委員會和紀律檢查委員會，以及黨的基層委員會、總支部委員會、支部委員會的選舉工作，作出全面規範。

　　報道強調，這項規定是規範軍隊黨組織選舉工作的重要黨內法規，對完善軍隊黨內選舉制度，健全落實黨的「民主集中制」，提高黨組織領導力、組織力、執行力，推動全面加強軍隊黨的領導和黨的建設，為打好「實現『建軍一百年奮鬥目標』攻堅戰」提供堅強組織保證，具有重要意義。

　　在張又俠、劉振立立案審查調查後，2022年組成的20屆中央軍委7人領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。
《經濟通通訊社26日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區