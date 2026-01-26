【打擊貪腐】中央軍委印發黨組織選舉規定2月起實施，加強黨領導

中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法受查後，中共中央軍委印發「軍隊黨組織選舉工作規定」，自2月1日起實施。據《新華社》報道，這項規定對解放軍提高黨組織領導力、組織力、執行力，推動全面加強軍隊黨的領導具有重要意義。



報道稱，這項規定堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，以黨章為根本遵循，貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，積極適應軍隊黨的組織體系建設需要，總結吸納中共十八大以來軍隊黨內選舉工作實踐成果。



報道並稱，這項規定「突出體系設計，注重繼承創新」，對軍隊黨代表大會和黨員代表大會代表、黨的團級以上委員會和紀律檢查委員會，以及黨的基層委員會、總支部委員會、支部委員會的選舉工作，作出全面規範。



報道強調，這項規定是規範軍隊黨組織選舉工作的重要黨內法規，對完善軍隊黨內選舉制度，健全落實黨的「民主集中制」，提高黨組織領導力、組織力、執行力，推動全面加強軍隊黨的領導和黨的建設，為打好「實現『建軍一百年奮鬥目標』攻堅戰」提供堅強組織保證，具有重要意義。



在張又俠、劉振立立案審查調查後，2022年組成的20屆中央軍委7人領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。

《經濟通通訊社26日專訊》