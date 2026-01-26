  • 會員
26/01/2026 09:17

《駐京專電》國家發改委出台首份城際鐵路發展意見，明確五大要求

　　國家發改委近日印發《關於推進城際鐵路健康可持續發展的意見》，這是國家層面首次針對城際鐵路出台的專項政策文件，旨在規範和引導城際鐵路規劃建設運營，推動其實現更高質量、更可持續的發展。針對城際鐵路的規劃建設，《意見》提出了「五個明確」的核心要求：

　　一是明確功能定位。城際鐵路重點滿足城市群內1至2小時中短途出行需求，嚴禁變相建設高鐵或地鐵。文件明確優先支持「四大城市群」規劃建設，並根據單中心、雙中心等不同類型城市群提出網絡布局要求。

　　二是明確標準條件。堅持適度超前原則，新建項目近期雙向客流密度需不低於1500萬人次/年。設計速度一般為每小時120－200公裏，原則上在地上敷設，並從嚴控制工程造價。

　　三是明確實施程序。強化規劃約束，建設規劃需報國家發改委審批。項目前期工作應達到預可行性研究深度，建設方案重大變化需履行規劃調整程序。

　　四是明確監管要求。壓實地方政府監管責任，新建項目資本金比例不低於50%，不得違規舉債。運營10年後未實現現金流平衡的地區將暫停新建項目。

　　五是明確管理體系。建立國家統籌、省負總責的實施機制，由國家發改委等部門統籌推進，省級部門負責落實各環節具體工作。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》

