  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

26/01/2026 17:39

《滬／深股通》紫金礦業為滬股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)4857.41
中國平安(601318)1980.91
寒武紀(688256)1921.68
洛陽鉬業(603993)1893.66
貴州茅台(600519)1819.60
瀾起科技(688008)1737.82
海光信息(688041)1487.17
中國鋁業(601600)1479.73
中信證券(600030)1406.56
兆易創新(603986)1373.01
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3650.32
寧德時代(300750)3503.08
新易盛(300502)2747.19
金風科技(002202)1973.79
通富微電(002156)1826.17
陽光電源(300274)1803.42
濰柴動力(000338)1732.29
信維通信(300136)1675.45
先導智能(300450)1650.96
三花智控(002050)1466.64

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】日本提早眾議院大選，高市劍指議席過半，你認為其目標能否實現？ ► 立即投票

上一篇新聞︰26/01/2026 17:41  【ＡＩ】任澤平：預測ＡＩ將助力攻克絕症，延長壽命到１２０歲

下一篇新聞︰26/01/2026 17:19  《中日關係》49條中日航線取消全部航班，外交部籲春節避免前往日本

其他
More

26/01/2026 18:04  【反內捲】中汽協召開政府座談會討論反內捲、芯片短缺等，上汽、一汽等企業參會

26/01/2026 17:55  《神州期貨》上期所下調白銀、錫期貨相關合約交易限額，上調銅…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026 10:32

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區