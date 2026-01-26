  • 會員
大國博弈
AH股新聞

26/01/2026 08:00

《神州頭條》報章頭版摘要：人行貨幣市場利率關注重點或轉向隔夜利率

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平與普京互致新年賀電，回顧2025年合作
▷ 證監會新增14期貨期權品種引入境外交易者
▷ 央行副行長稱引導隔夜利率近政策利率運行

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

習近平主席引領中國外交新年開新局
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
時代潮流，浩浩蕩蕩。2026年伊始，在習近平外交思想指引和習近平主席元首外交引領下，中國特色大國外交拉開新的大幕。緊密協作，新年前夕同俄羅斯總統普京互致新年賀電，習近平主席全面回顧中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁出堅實步伐的2025年，期待新的一年共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果。

邁向更深層次更高水平，資本市場開放提速
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國證監會日前宣布，新增確定14個期貨期權品種為境內特定品種，將督促相關期貨交易場所做好各項准備工作，平穩有序落地上述品種引入境外交易者參與交易。業內人士認為，此舉釋放出資本市場開放步伐加快的鮮明訊號。

金融信息服務數據，分類分級規則徵求意見
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為規範金融信息服務數據處理活動，提升金融信息服務的數據安全水平，國家互聯網信息辦公室會同有關部門組織起草了《金融信息服務數據分類分級指南（徵求意見稿）》，於1月24日向社會公開徵求意見。


《上海證券報》

從「零散治理」向「系統治理」轉變，上市公司嚴監管邁入新階段
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
容百科技因重大合同公告涉嫌誤導性陳述等被立案調查、向日葵因重組預案涉嫌誤導性陳述被立案調查……2026年以來，已有逾10家A股公司收到監管罰單或立案通知，釋放「零容忍」的從嚴監管訊號。

央行對貨幣市場利率關注重點出現變化，隔夜利率或成「新錨」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行副行長鄒瀾近日表示，將「引導隔夜利率在政策利率水平附近運行」。業內認為，這一表態顯示央行短端利率調控思路更加清晰，DR001在貨幣政策操作中的重要性正在上升，但7天期逆回購利率仍是核心政策利率。


《證券時報》

金融服務實體經濟，助力上海「五個中心」建設
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「十四五」時期，恰逢上海國際金融中心在基本建成基礎上邁向更高發展水平的開局起步期，上海證監局始終堅持金融服務實體經濟的宗旨，在服務科技自立自強、培育新質生產力方面交出亮眼答卷，助力上海「五個中心」建設。

跨越「達爾文死海」，中試平台何以成為技術創新「擺渡人」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在科技創新的航線上，有一片令人望而生畏的斷裂帶--「達爾文死海」。今天中國製造業的版圖中，正在湧現一批專業橫渡這片海域的「擺渡人」，它們的名字叫「中試平台」。它能在成本可控的環境下高效打通產品大規模生產的技術堵點，讓創新成果得以順利跨越斷層地帶。

人工智能訓練師成冉冉升起新職業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　在《中華人民共和國職業分類大典》中面世不過數年，人工智能訓練師正在成為冉冉升起的新職業之一。在上海，這一新職業更被列入上海市急需緊缺高技能人才職業（工種）目錄。人工智能訓練師這張新晉的「頂流證書」，為何一年吸引過萬人前來考試？

