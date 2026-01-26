  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

26/01/2026 17:00

《鍾之日記》金價狂飆，紫金破頂

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國際金價突破每盎司5000美元，紐約及倫敦期金達5100美元
▷ 香港財庫局與上海黃金交易所簽約，擬建黃金中央結算系統
▷ 中央軍委張又俠、劉振立涉違紀被查，軍工股下跌

　　1月26日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　港股今日表現顛簸，恒指先高開94點，其後瞬即插水至26619點，又再衝高至26911點，午後表現持續平穩。恒指全日收報26765，升16點或不足0.1%。好淡勢力交鋒，全日主板成交提升至近2617億元，惟值得留意的是北水淨流出8.26億元，為連續兩個交易日淨流出，反映沽壓強勁。

　　滬深股市震盪走低，滬綜指收跌0.09%，止步三連升，報4132.61點，深成指跌0.85%，創業板指跌0.91%。滬深兩市成交3.25萬億人民幣，較上一個交易日增加1629億元或5.3%。

*金價飆升黃金股造好，香港擬建黃金中央結算系統*
　
　　國際金價持續飆升，今早現貨黃金站上5000美元/盎司大關後，紐約商品交易所黃金期貨價格和倫敦現貨黃金價格盤中雙雙突破每盎司5100美元。自2022年9月倫敦現貨黃金觸底1614美元/盎司後開啟上漲，截至目前累計最大漲幅已超215%。而國際黃金價格過去一周上揚8.5%，為歷來最大單周漲幅。
　
　　消息帶動黃金股集體走強，中國黃金國際(02099)與紫金黃金國際(02259)盤中雙雙破頂，股價分別收升8%和1.5%；紫金礦業(02899)升超4%，為今日表現次佳藍籌；招金礦業(01818)升近2%，老鋪黃金(06181)上揚近8%，據內媒報道，各大商場開始大規模的迎春活動，北京、西安、成都、武漢SKP的老鋪黃金門店，出現排隊人龍，今年排隊盛況更超過去年。
　
　　分析指，格陵蘭島事件引發市場對美元全球地位的質疑以及對美國資產的政治風險擔憂，促使歐洲、印度等多地的基金加速減持美債，並推進資產多元化配置。短期地緣風險或持續反復，格陵蘭島問題未完全解決，伊朗局勢可能再添新變數，市場謹慎情緒推高黃金需求。
　
　　高盛最新研報將2026年底黃金的目標價上調約10%至5400美元，主要考慮到私人投資者轉向多元化配置黃金的情況已開始實現。中銀國際研報也指出，預計2026年平均金價將按年升40%，明年或可進一步升至每盎司5200美元，對中國黃金行業給予「增持」評級，預期所有中國黃金生產商今年都可錄得快速增長。
　
　　另外，香港財庫局今日在亞洲金融論壇(AFF)上與上海黃金交易所簽訂合作協議，將建立香港黃金中央結算系統的高層次協作治理架構，結算系統計劃今年內試運。人民銀行將支持上海黃金交易所通過各種方式，參與香港黃金清算系統建設。財庫局局長許正宇稱，香港擬在3年內提高黃金儲備能力至2000噸以上，成為值得信賴的全球金庫。

*中央軍委強力反腐，軍工股承壓*

　　中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日被通報涉嫌嚴重違紀違法落馬。《解放軍報》連續兩日發文評論事件，25日的社論直指張又俠、劉振立犯了「五個嚴重」，包括「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，指出依紀依法查處，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，推動人民軍隊換羽重生，為強軍事業發展注入強大動力。《解放軍報》今日頭版再發文強調，「身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券」，文章列舉中共黨史數例反貪腐案，並指中共總書記習近平以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當，以「刮骨療毒、壯士斷腕」的堅定決心，將全面從嚴治黨、正風肅紀反腐推向新高度。

　　　中央軍委強力反腐，滬深軍工股承壓，軍工、軍貿概念、軍民融合板塊指數跌幅超過4%。中國衛星(滬:600118)等多股跌停。港股方面，航天控股(00031)挫近6%，中航科工(02357)跌5%，中船防務(00317)跌2%。

　　此外，據《華爾街日報》報道，張又俠涉嫌向美國洩露解放軍核武的核心技術數據，部分證據來自早前受查的中國核工業集團原總經理顧軍。中國核工業集團旗下A股公司今日全線跌，中國核建(滬:601611)跌3.9%，同方股份(滬:600100)及中核科技(深:000777)齊跌3%、中國核電(滬:601985)跌0.9%。中國核工業集團旗下港股，中國同輻(01763)升近2%、中核國際(02302)跌0.4%、中國核能科技(00611)挫近2%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026 10:32

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區