《神州期貨》上期所：部分客戶涉未申報實際控制關係，將被限制開倉和出金

上海期貨交易所今日發布關於對相關客戶採取限制開倉、限制出金監管措施的公告。



公告稱，發現3組16名客戶在錫、白銀期貨品種交易中涉嫌未申報實際控制關係，根據《上海期貨交易所交易規則》《上海期貨交易所實際控制關係賬戶管理辦法》的相關規定，決定對上述客戶在錫、白銀期貨品種上採取限制開倉1個月以及限制出金的監管措施。

《經濟通通訊社26日專訊》