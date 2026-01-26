《中國要聞》最高法：2025年新納入失信名單233.98萬人次，連續兩年下降

最高人民法院今日舉行新聞發布會，發布人民法院以交叉執行為牽引，有效解決執行難工作情況。數據顯示，2025年新納入失信名單233.98萬人次，連續兩年下降，同時有266.96萬人次通過信用修復回歸市場，信用修復人次連續7個季度超過新納入失信名單人次。



據介紹，全國已累計有1865.18萬被執行人迫於失信懲戒壓力主動履行義務。與此同時，最高法聯合最高人民檢察院、公安部發布《關於辦理拒不執行判決、裁定刑事案件若干問題的意見》，嚴厲打擊惡意規避執行、逃避執行的拒執行為，去年追究拒不執行判決、裁定罪4461人，保持了對失信行為的高壓態勢。



最高法執行局副局長邵長茂表示，失信名單人數在2024年首次下降的基礎上再次下降，這是一個積極的、期待中的變化。近年來，人民法院嚴把名單入口，堅持依法懲戒，嚴防泛化和濫用。2025年，執行案件量同比增長15.43%，新納入名單人數逆勢減少11.7萬人次。同時，暢通名單出口，對納入名單後主動履行債務、積極糾正失信行為的債務人給予正向激勵，把相關信息第一時間推送給有關部門，進行信用修復。



邵長茂強調，失信名單人數下降，不是減少了執行的強制性，而是提高了懲戒的精準度，執行的有效性，以及治理的科學性。

《經濟通通訊社26日專訊》