《中日關係》49條中日航線取消全部航班，外交部籲春節避免前往日本

內地航空公司自去年11月15日起取消大量赴日航班。航班管家數據顯示，截至1月26日，2026年2月已有49條中日航線取消全部航班，比1月進一步增加。2026年1月，中國大陸赴日本航班取消率達47.2%，較2025年12月增長7.8個百分點。



另外，中國外交部領事司微信公眾號「領事直通車」今日下午發文，提醒中國公民春節期間避免前往日本。



文章指，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警信息，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。



中國三大航空公司--國航、東航、南航稍早陸續發布通知稱，1月26日前出票，航班起飛日期在2026年3月29日至2026年10月24日的日本進出港或經停航班，可免費退改簽。在此之前，免費退改簽政策執行到3月28日。



《經濟通通訊社26日專訊》