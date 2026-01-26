  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

26/01/2026 17:19

《中日關係》49條中日航線取消全部航班，外交部籲春節避免前往日本

　　內地航空公司自去年11月15日起取消大量赴日航班。航班管家數據顯示，截至1月26日，2026年2月已有49條中日航線取消全部航班，比1月進一步增加。2026年1月，中國大陸赴日本航班取消率達47.2%，較2025年12月增長7.8個百分點。

　　另外，中國外交部領事司微信公眾號「領事直通車」今日下午發文，提醒中國公民春節期間避免前往日本。

　　文章指，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警信息，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。

　　中國三大航空公司--國航、東航、南航稍早陸續發布通知稱，1月26日前出票，航班起飛日期在2026年3月29日至2026年10月24日的日本進出港或經停航班，可免費退改簽。在此之前，免費退改簽政策執行到3月28日。
 
《經濟通通訊社26日專訊》

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情

上一篇新聞︰26/01/2026 17:39  《滬╱深股通》紫金礦業（６０１８９９）為滬股通十大成交活躍…

下一篇新聞︰26/01/2026 17:09  《神州經脈》騰訊元寶過年派１０億現金，廣東去年ＧＤＰ增３﹒…

其他
More

26/01/2026 17:07  【ＡＩ】李想：理想一定會做人形機器人，會盡快落地亮相

26/01/2026 17:07  《中國要聞》最高法：２０２５年新納入失信名單２３３﹒９８萬…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026 10:32

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區