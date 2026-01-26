《Ａ股行情》滬綜指高開0.21%，現貨金突破5000美元，有色板塊領漲

國際金價持續飆升，現貨黃金突破5000美元/盎司整數大關，為史上首次，而今早紐約期金三小時內已進一步升破5100美元，現報約5106美元水平，按日大升逾1.8%。現貨白銀亦首次突破108美元/盎司。滬深股市齊高開，滬綜指高開0.21%，報4144.78點，深成指高開0.37%，創業板指高開0.48%。



有色板塊領漲，黃金概念指數上揚超3%，湖南黃金(深:002155)、盛達資源(深:000603)等多股漲停，山東黃金(滬:600547)揚近6%，紫金礦業(滬:601899)升超4%。距離現貨黃金首次突破4000美元關口僅過去100餘日，今年以來，國際金價已累計上漲近17%。高盛的最新報告已經將今年底黃金價格預測，由每盎司4900美元上調至5400美元。



互聯網大廠開啟春節AI應用流量大戰，百度文心助手、騰訊元寶均推出春節紅包活動，AI應用全面加速。AI應用、算力概念股走強，優刻得(滬:688158)漲停。下跌方面，軍工、航空板塊走低，航天電子(滬:600879)下挫6%。



另外，人行副行長鄒瀾近日表示，將「引導隔夜利率在政策利率水平附近運行」。業內認為，這一表態顯示人行短端利率調控思路更加清晰，DR001在貨幣政策操作中的重要性正在上升。人行今日進行1505億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日淨回籠78億元。此外，今日有2000億元中期借貸便利(MLF)到期，人行上周已增量續做，本月通過MLF淨投放7000億元，連續11個月加量操作MLF。

《經濟通通訊社26日專訊》