  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

26/01/2026 09:29

《Ａ股行情》滬綜指高開0.21%，現貨金突破5000美元，有色板塊領漲

　　國際金價持續飆升，現貨黃金突破5000美元/盎司整數大關，為史上首次，而今早紐約期金三小時內已進一步升破5100美元，現報約5106美元水平，按日大升逾1.8%。現貨白銀亦首次突破108美元/盎司。滬深股市齊高開，滬綜指高開0.21%，報4144.78點，深成指高開0.37%，創業板指高開0.48%。

　　有色板塊領漲，黃金概念指數上揚超3%，湖南黃金(深:002155)、盛達資源(深:000603)等多股漲停，山東黃金(滬:600547)揚近6%，紫金礦業(滬:601899)升超4%。距離現貨黃金首次突破4000美元關口僅過去100餘日，今年以來，國際金價已累計上漲近17%。高盛的最新報告已經將今年底黃金價格預測，由每盎司4900美元上調至5400美元。

　　互聯網大廠開啟春節AI應用流量大戰，百度文心助手、騰訊元寶均推出春節紅包活動，AI應用全面加速。AI應用、算力概念股走強，優刻得(滬:688158)漲停。下跌方面，軍工、航空板塊走低，航天電子(滬:600879)下挫6%。

　　另外，人行副行長鄒瀾近日表示，將「引導隔夜利率在政策利率水平附近運行」。業內認為，這一表態顯示人行短端利率調控思路更加清晰，DR001在貨幣政策操作中的重要性正在上升。人行今日進行1505億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日淨回籠78億元。此外，今日有2000億元中期借貸便利(MLF)到期，人行上周已增量續做，本月通過MLF淨投放7000億元，連續11個月加量操作MLF。
《經濟通通訊社26日專訊》

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情

上一篇新聞︰26/01/2026 09:29  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數高開０﹒１％，深證Ｂ低開０﹒２％

下一篇新聞︰26/01/2026 09:26  【ＡＩ】銀河通用機器人成央視春晚指定具身大模型機器人

其他
More

26/01/2026 09:50  【大國博弈】卡尼重申加拿大無意與中國簽訂自由貿易協議

26/01/2026 09:40  《Ａ股異動》長飛光纖Ａ一度漲停，現報１２２﹒３２元人幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區