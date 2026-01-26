  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

26/01/2026 09:29

《Ｂ股行情》上證B股指數高開0.1%，深證B低開0.2%

　　上證B股指數高開不足0.1%，報264.49點。深證B股指數低開0.2%，報1249.32點。
《經濟通通訊社26日專訊》

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

上一篇新聞︰26/01/2026 09:40  《Ａ股異動》長飛光纖Ａ一度漲停，現報１２２﹒３２元人幣

下一篇新聞︰26/01/2026 09:29  《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒２１％，現貨金突破５０００美元，…

其他
More

26/01/2026 10:02  《Ａ股焦點》嘉必優挫近２％，被指提供受污染原料，令嬰幼兒奶…

26/01/2026 09:50  【大國博弈】卡尼重申加拿大無意與中國簽訂自由貿易協議

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區