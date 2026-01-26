《Ｂ股行情》上證B股指數高開0.1%，深證B低開0.2%

上證B股指數高開不足0.1%，報264.49點。深證B股指數低開0.2%，報1249.32點。
《經濟通通訊社26日專訊》
26/01/2026 09:29
