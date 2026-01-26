《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.12%，黃金概念股、石油板塊走強

滬深股市高開後維持窄幅波動，黃金概念股、石油板塊走強下，滬綜指半日收升0.12%，報4141.01點，軍工及商業航天概念下跌拖累，深成指半日跌0.74%，創業板指跌0.86%。兩市半日成交22408元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交放量3479億元或18%。



盤面上，黃金概念股衝高，湖南黃金(深:002155)、興業銀錫(深:000426)等多股漲停。國際金價持續飆升，今早紐約期金三小時內已進一步升破5100美元；保險A股集體上揚，新華保險(滬:601336)升超4%，中國太保(滬:601601)彈近4%。



另外，石油板塊走強，三桶油股價漲幅均超4%，中國海油(滬:600938)飆超6%，股價創歷史新高。受侵襲美國大部分地區的冬季風暴影響，美國天然氣價格25日大幅飆升，期貨價格自2022年以來首次突破每百萬英熱單位6美元關口。



下跌方面，商業航天概念持續調整，中國衛星(滬:600118)一度跌停，航天環宇(滬:688523)下挫超9%。軍工、半導體板塊亦走低。

《經濟通通訊社26日專訊》