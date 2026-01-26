《Ａ股行情》滬指收跌0.1%創業板跌近1%，黃金股衝高，軍工股拖後腿

滬深股市今日震盪走低，滬綜指收跌0.09%，止步三連升，報4132.61點，深成指跌0.85%，創業板指跌0.91%。滬深兩市成交3.25萬億（人民幣．下同），較上一個交易日增加1629億元或5.3%。



從板塊來看，國際金價飆升，以及香港與上海黃金交易所今天在港簽訂合作協議，同意共同推動黃金市場合作發展，香港擬在3年內提高黃金儲備能力至2000噸以上，黃金概念股持續走強，近二十隻個股漲停，紫金礦業(滬:601899)升超5%，股價創歷史新高。生物疫苗概念午後走強，華蘭疫苗(深:301207)漲停，智飛生物(深:300122)上揚近15%。另外，石油、保險板塊漲幅居前。



中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調查。《解放軍報》連續兩日發文評論事件，直指「黨紀國法面前，身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券，任何人都不能例外」，又指「去腐方能生肌，剜掉毒瘤才能強軍打贏」。軍工股承壓，軍工、軍貿概念、軍民融合板塊指數跌幅居前，中國衛星(滬:600118)、航天動力(滬:600343)等多股跌停。



商業航天概念、半導體股亦走低，中國衛通(滬:601698)跌停，藍思科技(深:300433)挫超8%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4706.96 +0.09 上證指數 4132.61 -0.09 14518.60 深證成指 14316.60 -0.85 17963.43 創業板指 3319.15 -0.91 科創50 1532.80 -1.35 B股指數 264.44 +0.04 2.36 深證B指 1243.19 -0.73 1.36

《經濟通通訊社26日專訊》