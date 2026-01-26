《Ａ股焦點》中央強力反腐，人民軍隊要換羽重生，滬深軍工股承壓

中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調查。《解放軍報》連續兩日發文評論事件，25日的社論指出，張又俠、劉振立嚴重辜負信任重託，嚴重破壞踐踏軍委主席負責制。依紀依法查處，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，推動人民軍隊換羽重生，為強軍事業發展注入強大動力。《解放軍報》今日頭版再發文強調，「身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券，少數腐敗分子掀不起甚麼風浪」，文章列舉中共黨史數例反貪腐案，並指中共總書記習近平以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當，以「刮骨療毒、壯士斷腕」的堅定決心，將全面從嚴治黨、正風肅紀反腐推向新高度。



中央軍委強力反腐，軍工股承壓，軍工、軍貿概念、軍民融合板塊指數跌幅超過4%。中國衛星(滬:600118)、航天發展(深:000547)跌停，航天電子(滬:600879)下挫超9%，國博電子(滬:688375)瀉近9%，中國長城(深:000066)跌超6%，中航機載(滬:600372)跌逾3%。

《經濟通通訊社26日專訊》