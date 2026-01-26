【ＡＩ】騰訊元寶發力AI社交，新版本內測推出「元寶派」

據《新浪科技》報道，騰訊旗下AI助手元寶今日低調開啟全新社交AI玩法「元寶派」內測。從目前流出的內測截圖來看，用戶可以選擇創建一個「派」，或者加入一個已有的「派」。用戶可以在派內「@元寶」或引用元寶的話，讓元寶AI總結派內聊天、創建健身、閱讀等興趣打卡活動，由元寶AI擔任「監督員」。不止文字聊天，用戶還可以在派內進行「圖片二創」，將一張普通的照片變成有趣的「梗圖」或表情包。



據悉，元寶派後續公測還將開放上線「一起看」、「一起聽」玩法，該玩法接入了騰訊會議的音視頻底層能力，讓用戶可以邀請派內好友同步觀看一部電影、一場比賽、聽一首歌。



報道指，作為騰訊在AI領域的一次創新嘗試，「元寶派」旨在探索AI技術在多人社交場景下的深度融合，致力於打造一個能讓AI與用戶群體共同娛樂、協作的「社交空間」。此舉標誌著騰訊正將AI應用的探索方向，從提升個人效率的「工具」屬性，延伸至連接人與人、增進群體互動的屬性，為AI應用的發展提供一個新的解題思路。



元寶派還打通了微信、QQ等社交產品體驗，用戶可以把「派號」或者專屬邀請鏈接分享到微信朋友圈、或者微信、QQ好友，讓好友一鍵加入元寶派。

《經濟通通訊社26日專訊》