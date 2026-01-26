《中國要聞》稅務總局：去年離境退稅商品銷售額、退稅額同比均增近1倍

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 家電、新能源汽車、數字文化服務銷售收入同比增長
▷ 老年人養護消費同比增24.9%
據《央視新聞》報道，國家稅務總局利用稅收大數據對消費情況進行跟蹤分析顯示，2025年中國消費市場呈現多方面新亮點。其中，隨著降低離境退稅「起退點」、調高現金退稅限額、推廣離境退稅「即買即退」等舉措落地實施，入境消費潛力有效激發，2025年辦理離境退稅的境外旅客數量同比增長305%，退稅商品銷售額同比增長95.9%，退稅額同比增長95.8%。
另外，發票數據顯示，2025年，家電消費呈增長態勢，冰箱等日用家電零售業、燃氣灶等廚具衛具零售業、手機等通信設備零售業銷售收入同比分別增長17.4%、12.9%和18.6%。機動車銷售統一發票數據顯示，新能源汽車消費熱度持續上升，2025年新能源乘用車銷量、銷售收入同比分別增長24.3%和21.1%。
*數字文化服務銷售收入增逾16%，老年人養護消費增近25%*
數字賦能驅動新型消費蓬勃發展。2025年，互聯網生活服務平台、餐飲配送銷售收入同比分別增長9.4%和13.3%，雲上買菜、點餐等多種生活服務業蓬勃發展，即時消費加速擴張。同時，以遊戲動漫等為代表的數字文化消費展現出較大潛力，2025年，數字文化服務銷售收入同比增長16.6%。
銀髮群體人口數量增加帶動銀髮消費需求上升，2025年，老年人養護、社會看護與幫助、療養院服務消費同比分別增長24.9%、23.1%和15.4%。隨著社會協同推進托育服務體系建設，托兒所服務銷售收入同比增長5.4%。
《經濟通通訊社26日專訊》
