  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

26/01/2026 14:10

【聚焦人幣】大摩：人民幣大幅升值有礙中國走出通縮，加劇經濟失衡

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 摩根士丹利指人民幣大幅升值阻礙中國走出通縮，加劇經濟失衡
▷ 人民幣升值或壓低生產者價格，企業利潤疲軟，形成惡性循環
▷ 報告指2025年四季度中國實際GDP增速降至4.5%，2026年處通縮狀態

　　摩根士丹利近日發表報告指，不認同市場上關於「人民幣升值將有助推動中國經濟再平衡」的觀點，認為人民幣大幅升值將阻礙通縮退出、擠壓企業利潤率、放緩工資增速，反而加劇經濟失衡。報告還以日本在1990年代的經驗指出，貨幣升值並未真正推動經濟再平衡。

　　報告直言，當前中國宏觀經濟背景仍具挑戰性，2025年四季度實際GDP增速降至三年低點的4.5%，2026年仍將處於通縮狀態。人民幣大幅升值會直接壓低生產者價格，而當前中國企業利潤已受通縮持續影響處於疲軟狀態。為維持利潤率，企業將被迫進一步削減工資增長，這會直接抑制居民消費能力，進而加劇通縮壓力，形成「升值->企業利潤下滑->工資下降->消費疲軟->通縮加劇」的惡性循環。

*中國經濟再平衡仍需大規模財政寬鬆並推進社福改革*

　　報告認為，人民幣被低估並非經濟難以再平衡的關鍵原因。中國經濟失衡的核心問題在於：一是政策層面更偏好以投資作為增長引擎，認為投資能創造有形資產，長期帶來回報、就業和收入增長，而財政擴張支持消費被視為「一次性刺激」，會增加債務負擔。二是國內需求疲軟，2019 年以來人口結構變化引發房地產市場調整，價格持續下跌，需求缺口與投資補位導致通縮出現，居民儲蓄率上升、投資率下降，進一步推高經常帳戶盈餘。

　　報告指出，中國要實現可持續的再平衡，仍需要實施大規模財政寬鬆政策以直接提振消費，同時要推進社會福利改革，尤其是完善養老、學前教育、農村養老金等社會保障體系，降低居民預防性儲蓄動機。

*料今年首季人民幣對美元將溫和升值至6.85*

　　報告預計，官方CFETS人民幣指數將在區間內保持穩定，到2026年底維持在98至99，2027年底升至100；政策制定者並不希望讓貿易加權人民幣指數出現持續性升值。報告又認為，美元前景存在下行風險，受此影響，人民幣兌美元今年第一季度料溫和升值至6.85，但下半年隨著美元走強，年底匯率將回歸至7.0。整體看，今年人民幣升值幅度有限，且走勢高度依賴美元波動，不存在大幅單邊升值的基礎。
《經濟通通訊社26日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026 10:32

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區