【打擊貪腐】解放軍報：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券，剜掉毒瘤才能強軍打贏

中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立24日雙雙落馬，《解放軍報》繼25日在頭版發表社論批評兩人「嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」、「對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞」後，26日(今日)又在頭版發布題為《記者踏訪黨史軍史紀念地和基層部隊，感悟人民軍隊正風反腐的堅定決心--永遠吹響『衝鋒號』》的文章，直指「黨紀國法面前，身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券，任何人都不能例外」，又指「去腐方能生肌，剜掉毒瘤才能強軍打贏」。



*習近平：反腐敗不能慈悲，任何鬆懈手軟都將犯顛覆性錯誤*



文章還提到，進入新時代，國家主席習近平以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當，以「刮骨療毒、壯士斷腕」的堅定決心，將全面從嚴治黨、正風肅紀反腐推向新高度。「一批隱藏很深的『老虎』被連根拔起，眾多啃食群眾和官兵利益的『蒼蠅』被嚴厲懲處，反腐力度之大、決心之堅、成效之顯前所未有」。文章並指，習近平曾警示全黨，「面對依然嚴峻複雜的形勢，反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，必須永遠吹衝鋒號」、「反腐敗鬥爭必須堅定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」。

《經濟通通訊社26日專訊》