《駐京專電》商務部：近期上線國家層面的海外綜合服務大平台

商務部外國投資管理司負責人王亞在國新辦新聞發布會上表示，近期將上線國家層面的海外綜合服務大平台。該平台統籌外事、法律、財稅、金融、經貿、物流、海關、貿促等領域服務資源，圍繞企業出海有關的政策咨詢、業務辦理、國別信息、動態資訊、資源對接、風險防控等共性需求，形成一個窗口、一站式出海服務平台。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明26日北京專電》