  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

26/01/2026 17:55

《神州期貨》上期所下調白銀、錫期貨相關合約交易限額，上調銅、鋁期貨交易保證金比例

　　上期所今日發布通知稱，經研究決定，自2026年1月27日（即1月26日夜盤）交易起，非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者、客戶在白銀、錫期貨已上市合約的交易限額調整如下：

　　白銀期貨AG2602、AG2603、AG2604、AG2605、AG2606、AG2607、AG2608、AG2609、AG2610、AG2611、AG2612、AG2701合約的日內開倉交易的最大數量為800手。

　　錫期貨SN2602、SN2603、SN2604、SN2605、SN2606、SN2607、SN2608、SN2609、SN2610、SN2611、SN2612、SN2701合約的日內開倉交易的最大數量為200手。

　　此前，上期所剛自2026年1月20日（即1月19日夜盤）交易起，將上述白銀期貨合約的日內開倉交易的最大數量調整為3000手；自2026年1月16日（即1月15日夜盤）交易起，將錫期貨各合約的日內開倉交易的最大數量調整為800手。

　　與此同時，上期所今日發布通知稱，經研究決定，自2026年1月28日（星期三）收盤結算時起，漲跌停板幅度和交易保證金比例調整如下：

　　銅、鋁期貨已上市合約的漲跌停板幅度均從8%下調為9%，套保持倉交易保證金比例均從9%上調為10%，一般持倉交易保證金比例均從10%上調為11%。
《經濟通通訊社26日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

上一篇新聞︰26/01/2026 18:04  【反內捲】中汽協召開政府座談會討論反內捲、芯片短缺等，上汽、一汽等企業參會

下一篇新聞︰26/01/2026 17:41  【ＡＩ】任澤平：預測ＡＩ將助力攻克絕症，延長壽命到１２０歲

其他
More

26/01/2026 17:39  《滬╱深股通》紫金礦業為滬股通十大成交活躍股榜首

26/01/2026 17:19  《中日關係》49條中日航線取消全部航班，外交部籲春節避免前往日本

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026 10:32

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區