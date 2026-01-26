  • 會員
AH股新聞

26/01/2026 17:41

【ＡＩ】任澤平：預測AI將助力攻克絕症，延長壽命到120歲

　　中國經濟學家任澤平今日在微博發文談「未來十大趨勢，財富增長之道」。他表示，要擁抱「康波周期」，不要成為「老登」（註：思想陳舊、為老不尊的男性）。任澤平其中預測，生命科學取得重大突破，AI將暴力破解創新藥研發，超越人類醫療專家，「將在5-10年內攻克癌症、漸凍症等絕症，延長壽命到120歲，60歲是『銀髮青年』」。老齡化、少子化加速到來，1962-1976年嬰兒潮群體正快速步入老齡，銀髮經濟、大健康產業為確定性大賽道；少子化推動寵物經濟、單身經濟、情緒經濟、性價比經濟崛起。

　　他並預測，「自動駕駛將成為解決城市交通擁堵、空氣污染和安全問題的終極方案」，自動駕駛將在未來1-2年爆發，大模型可統一駕駛標準，使千萬車輛達到甚至超過「老司機」水平。

　　他還預測，AI超級應用大爆發，AI助手將在未來1-2年大爆發，成為每個人的專屬秘書，覆蓋吃喝玩樂全場景助手服務，90%以上現有APP將被替代。AI中國力量將全面崛起，中國在光伏、新能源汽車、動力電池等領域均後發先至，1-N是中國力量的機會。依托強大供應鏈、14億人大市場，快速商業化落地，國產大模型、GPU及超級應用將快速突破，自主可控和國產替代帶來大機會。
《經濟通通訊社26日專訊》

