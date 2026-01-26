  • 會員
AH股新聞

26/01/2026 15:50

【大國博弈】中國外交部：中加經貿安排不針對第三方，有利世界穩定繁榮

　　美國總統特朗普近日威脅，若加拿大與中國最終達成新的自由貿易協議，將加方變成中方向美國輸送商品的「轉運港」，美國將對加拿大進口商品加徵收100%關稅。隨後美國財長貝森特也作出相似威脅，還警告稱如果中加達成的貿易協議超出已公布範圍，中國也可能面臨包括關稅在內的額外懲罰。

　　中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中國主張各國應以「共贏」而非「零和」的理念，以合作而非對抗的方式處理國與國的關係。中加構建新型戰略夥伴關係，就妥善解決中加之間的經貿問題做出一些具體安排，體現了平等相待、開放包容、和平合作、共享共贏的精神，不針對任何第三方，符合兩國人民共同利益，也有利於世界和平穩定與發展繁榮。

　　加拿大總理卡尼本月稍早訪問中國後，宣布允許每年最多4.9萬輛中國電動車進入加拿大市場，並移除100%的附加稅。中方則承諾大幅削減對加拿大油菜籽的懲罰性關稅，關稅降至約15%的綜合稅率，並取消對加拿大豌豆、龍蝦、螃蟹等農產品的歧視性關稅。據報中國亦將恢復進口加拿大牛肉。

　　在美方近日發出威脅後，卡尼昨重申無意與中國簽訂自由貿易協議，強調加拿大與中國的近期貿易協議是針對過去幾年出現的貿易問題作出調整，一切符合美墨加協定規定。
《經濟通通訊社26日專訊》

