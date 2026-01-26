重慶農商銀行(03618)非執董彭玉龍辭任，與董事會無意見分歧

重慶農村商業銀行(03618)(滬:601077)公布，於上周五(23日）接獲非執行董事彭玉龍的辭呈。彭玉龍辭去非執行董事、提名委員會委員及消費者權益保護委員會委員職務。他的辭任自上周五起生效。



該集團指，彭玉龍由於個人工作安排而辭任，他已確認與董事會並無意見分歧，亦無與辭任有關其他事項須提請香港聯合交易所或股東注意。

