重慶農商銀行(03618)非執董彭玉龍辭任，與董事會無意見分歧

重慶農村商業銀行(03618)(滬:601077)公布，於上周五(23日）接獲非執行董事彭玉龍的辭呈。彭玉龍辭去非執行董事、提名委員會委員及消費者權益保護委員會委員職務。他的辭任自上周五起生效。
該集團指，彭玉龍由於個人工作安排而辭任，他已確認與董事會並無意見分歧，亦無與辭任有關其他事項須提請香港聯合交易所或股東注意。
《經濟通通訊社26日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
26/01/2026 08:30
重慶農村商業銀行(03618)(滬:601077)公布，於上周五(23日）接獲非執行董事彭玉龍的辭呈。彭玉龍辭去非執行董事、提名委員會委員及消費者權益保護委員會委員職務。他的辭任自上周五起生效。
該集團指，彭玉龍由於個人工作安排而辭任，他已確認與董事會並無意見分歧，亦無與辭任有關其他事項須提請香港聯合交易所或股東注意。
《經濟通通訊社26日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON