南方航空(01055)工會主席張弢獲選董事會職工董事

南方航空(01055)(滬:600029)公布，經召開的六屆二次職工代表大會全體會議選舉，張弢獲選為第10屆董事會職工董事，任期至第10屆董事會期限屆滿。



該集團指，張弢任中國南方航空集團工會主席、職工董事、組織人事部部長，及中國南方航空工會主席、組織人事部部長。他將不收任何董事薪酬。

《經濟通通訊社26日專訊》