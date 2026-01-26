光大證券(06178)提名第二大股東光大控股(00165)執董安雪松任非執董

光大證券(06178)(滬:601788)公布，董事會已於上周五（23日）通過決議，提名安雪松作為第七屆董事會非執行董事候選人，須待股東批准。



該集團指，安雪松將不會從該集團領取薪酬。他現任集團第二大股東中國光大控股(00165)執行董事兼副總裁，中國飛機租賃集團(01848)主席及非執行董事，英利國際置業非執行及非獨立董事等。

《經濟通通訊社26日專訊》