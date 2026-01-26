兆易創新(03986)副董事長何衛連同3高層共沽逾24萬A股，套現7329萬人幣

兆易創新(03986)(滬:603986)公布，副董事長、總經理何衛、董事、副總經理胡洪、副總經理、財務負責人孫桂靜及副總經理李寶魁減持計劃完畢，4人通過集中競價方式合計減持24.45萬股A股，佔A股約0.04%。
該集團指，4人減持股份金額介乎295.03至310.14元（人民幣．下同），減持金額共約7329萬元。
《經濟通通訊社26日專訊》
26/01/2026 08:36
